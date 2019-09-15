البيت الأبيض: مستعدون للتحرك في حالة أي هجوم إيراني على السعودية

أعلن البيت الأبيض، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة للتحرك في حالة أي هجوم إيراني على السعودية، وذلك عقب الهجوم على منشآت نفطية تابعة لشركة "أرامكو" السعودية.

ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية، عن البيت الأبيض قوله - في بيان بها الصدد - إن وزارة الطاقة الأمريكية مستعدة للسحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي.

وعلى صعيد متصل ، أعرب وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي - في وقت سابق اليوم - عن إدانتهم الشديدة لاستهداف معملين تابعين لشركة "أرامكو" السعودية في محافظة بقيق وخريص "شرق المملكة".

وكانت مليشيات الحوثي - المدعومة من إيران - قد أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم بطائرات "مسيرة " بدون طيار استهدف معملين تابعين لشركة "أرامكو " السعودية للنفط ، أحدهما يعد أكبر معمل تكرير نفط في العالم.