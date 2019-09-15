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مجموعة دول الساحل الخمس تستثمر 140 مليون دولار في الطاقة المتجددة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
د ب أ
نشر فى : الأحد 15 سبتمبر 2019 - 4:46 م | آخر تحديث : الأحد 15 سبتمبر 2019 - 4:46 م

أعلن رئيس بوركينا فاسو روش مارك كريستيان كابوري، أن مجموعة دول الساحل الخمس "جي 5" سوف تستثمر 140 مليون دولار في مشاريع الطاقة المتجددة.

ويشار إلى أن مجموعة جي 5، هى منظمة تم تأسيسها لمحاربة الإرهاب في دول من بوركينافاسو والنيجر ومالي وتشاد وموريتانيا.

وجاء إعلان كابوري خلال فعاليات اجتماعات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" في عاصمة جنوب أفريقيا واجادوجو.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن رئيس مجموعة جى 5 اكينوامي اديسنيا القول للصحفيين "بنك التنمية الأفريقي سوف يستثمر 20 مليون دولار في مبادرة الصحراء للطاقة".

وأضاف أن المبادرة تهدف لتزويد 11 دولة في منطقة الساحل بـ10 آلاف ميجاوات من الطاقة الشمسية بحلول عام 2030.


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