أعلن وزير الطاقة الإيراني رضا اردكانيان، إبرام بروتوكول قرض روسي بقيمة 1.2 مليار يورو لتمويل بناء محطة "سيريك" الكهربائية في "هرمزكان" جنوب إيران، طبقا لما ذكرته وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء، اليوم الأحد.

وأوضح الوزير -في حفل توقيع بروتوكول تمديد القرض الحكومي الروسي بواقع 1.2 مليار يورو لإنشاء محطة سيريك بطاقة 1400 ميجاواط اليوم الأحد، أنه "على خلفية تأخر الإجراءات العملياتية للقرض، تم إبرام ملحق تمديد اليوم بين وزارة الاقتصاد والمالية الإيرانية ووزارة المالية الروسية".

وتوقع الوزير بعد إبرام البروتوكول، البدء بتجهيز ورشة إنشاء المحطة سيريك في غضون الشهرين المقبلين.

وذكر أن ثمة مشاريع أخرى في إيران ستمول عبر قرض روسي، منها كهربة خط سكك الحديد "اينجه برون – كرمسار" الذي يتطلب اتخاذ إجراءات مماثلة.

وبيّن أردكانيان أنه بالإضافة إلى ذلك، ثمة تعاون في مشروعين آخرين مع روسيا، أحدهما تطوير المحطات الكهرومائية والثاني محطة كهروحرارية، حيث إن الموضوعين قيد المفاوضات وتم إبرام عقد تجاري بهذا الخصوص بقيمة 650 إلى 700 مليون يورو، فيما أكدت وزارة المالية الروسية استعدادها للتمويل.