وفد تعليمي من «فيينا الطبية» يزور جامعة النهضة لتنفيذ الشراكة فى مجال التعليم الطبي

استقبل حسام الملاحي، رئيس جامعة النهضة، وفدا تعليميا من جامعة فيينا الطبية ضم مدير مركز التقويم والمهارات بجامعة فيينا الطبية، ومدير مركز المناهج والتدريس بجامعة فيينا الطبية، واستشاري بإدارة العلاقات الدولية بجامعة فيينا الطبية، واستشاري التعليم الطبي بجامعة فيينا الطبي.

وشارك وفد جامعة فيينا الطبية فى تنفيذ ورشتي عمل بحضور أعضاء هيئات التدريس بكليتي الطب البشري وطب الفم والأسنان بالجامعة، حيث تناولت الورشة الأولى طرق التقويم في التعليم الطبي، وتناولت الورشة الثانية استخدام الطرق الحديثة في التدريس في مجال التعليم الطبي.

من جهته، أكد الدكتور طارق سعيد، عميد كلية الطب جامعة النهضة، أنه سيتم تطبيق منهج دراسي حديث تم إعداده بالتعاون مع جامعة فيينا الطبية بموجب اتفاقية الشراكة الموقعة بين جامعة النهضة وجامعة فيينا.

وأوضح أن مدة الدراسة بالكلية سوف تكون خمس سنوات يعقبها سنتان من التدريب الإلزامي، على أن تكون الدراسة الطبية بنظام النقاط المعتمدة، والمنهج الدراسي سيعتمد استراتيجية التعامل الرأسي والأفقي، ويقوم الطلاب بالتدرب على المهارات الإكلينيكية بدءاً من السنة الأولي بصورة متدرجة تزداد في السنوات النهائية من الدراسة ليستطيع الطالب الجمع بين العلوم الأساسية والاستخدامات الإكلينيكية.

ورحب الدكتور حسام الملاحي، رئيس جامعة النهضة في كلمته بالطلاب الجدد لكليتي الطب البشري وطب الفم والأسنان وتمني لهم سنوات دراسة متميزة في ظل التعاون مع جامعة عريقة مثل جامعة فيينا الطبية لتخريج دفعات متميزة.

من جانبه، قال المهندس محمد الرشيدي، رئيس مجلس الأمناء، ظغن الجامعة تسعى دائما لإتاحة كل الإمكانيات المادية والبشرية ليحظى طلابها الجدد بكل أوجه الاهتمام.

وشدد على أهمية التدريب العملي لخلق جيل جديد قادر علي المنافسة والتميز في سوق العمل.