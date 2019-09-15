اعتقال 18 شخصا حتى الآن من نشطاء تغير المناخ ومحرضي الاحتجاجات في مطار «هيثرو»

ارتفعت اعتقالات الشرطة للمحرضين على توقف الملاحة الجوية من نشطاء تغير المناخ، في مطار هيثرو بلندن، إلى 18 شخصا، أمس السبت.

وبحسب موقع "BBC" الإنجليزي، ألقت الشرطة القبض على 18 شخصا يعتقد أنهم متورطون في احتجاجات تغير المناخ التي تحرض على توقف الملاحة في أكبر مطارات العالم، بعد أن هددوا يوم الخميس الماضي باعتزامهم تسيير رحلات الطيران بالطائرات المسيرة بدون طيار، فيما لم يتم إبلاغ الشرطة حتى الآن عن إتمام أي من ذلك.

ووجهت الشرطة للأشخاص الـ18 المعتقلين تهمة الاشتباه في التآمر لإزعاج الجو العام، حيث أفاد المحتجون بأن أحد معتقلي الحركة ومؤسسها، ويدعى روجر هالام، كان يخطط لتسيير طائرة بدون طيار يوم السبت، بعد إطلاق سراحه من السجن أمس الجمعة، فيما أشارت الشرطة إلى أن المعتقلين تتراوح أعمارهم ما بين 19 و69 عامًا.

وتعارض حركة "هيثرو بوز"التغيرات المناخية الكبيرة التي يتسبب فيها مطار هيثرو، أكبر مطارات العالم، حيث قال مسئولون في المطار إنهم ملتزمون بمعالجة التغير المناخي، لكن من الأفضل معالجته بالمشاركة البناءة والعمل الجماعي.

وألغت شرطة "بريتش إيرويز"، شركة الطيران الوطنية في المملكة، أكثر من 1700 رحلة في مطار هيثرو بلندن، بما يعادل 100% من رحلات المطار، الأسبوع الماضي، بعد إضراب جميع طياري المطار من أجل رفع مستحقاتهم المالية.

يذكر أن الإضراب أدى إلى الإضرار بسمعة الشركة، حيث تراجعت إلى المرتبة 55 من أصل 65 شركة في مؤشرات سمعة شركات الطيران؛ لتصبح هذه هي المرة الأولى التي تنخفض فيها الشركة إلى أدنى مستوى لها في الترتيب.

كما أن تكرار حالات التأخير والإلغاءات وانتهاكات البيانات ومواطن الخلل في تقنية المعلومات تشير إلى فشل الأنظمة في الشركة؛ ما دفع البعض لتفسير ذلك بأن الشركة مهتمة في المقام الأول بخفض التكلفة.

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