البيئة: الأمم المتحدة دعمت مصر بـ5 ملايين دولار لدعم الشركات وتوفيق أوضاعها

قالت وزيرة البيئة، إن الوزارة تحتفل اليوم بمرور ٣٢ عاما على برتوكول مونتريال، وأن مصر كانت رقم ٧ من ضمن ١٩٧ دولة صدقت على برتوكول مونتريال.

وأضافت فؤاد، خلال كلمتها في الاحتفالية باليوم العالمي للحفاظ على طبقة الأوزون، تحت شعار "32 عاما على بروتوكول مونتريال وتعافي الأوزون، أن الأمم المتحدة للصناعة دعمت مصر ١.٥ مليون دولار لدعم الشركات لتوفيق أوضاعها البيئية، منوهه إلى تعاون وزارة البيئة مع شركات السخانات والتبريد لاستبدال المواد المستنفذة للاوزون بآخرى صديقة للبيئة.

وأشارت إلى أن الوزارة تعاونت مع هيئة الرقابة على الصادرات للكشف عن المواد والمنتجات المضرة للاوزون والحد من عمله في الأسواق.

وتابعت أن العام الماضي تم تمويل العديد من المنشآت الصناعية من خلال البرنامج الانمائي للامم المتحدة باتفاقية تتضمن ٣.٥ مليون دولار للحد من استخدام المواد المضرة للأوزون والتى تعمل على زيادة الاحترار العالمي والتغير المناخي.