وزراء دول «التعاون الإسلامي» يدينون الاعتداء على معامل النفط في السعودية

أدان وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات وبالإجماع استهداف معملين تابعين لشركة أرامكو السعودية في محافظة بقيق وخريص "شرق المملكة".

جاء ذلك على هامش اجتماعهم الطارئ اليوم الأحد بجدة، غرب المملكة، الذي خصص لمناقشة "إعلان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نيته ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة".

وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في تصريح له اليوم الأحد: "إن الوزراء عبروا عن إدانتهم للحادثة الإرهابية، ونوهوا بالبيانات الرسمية الصادرة من الدول الأعضاء وغير الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية التي أدانت واستنكرت هذه الاعتداءات المؤدية إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة والمنطقة، واستهداف إمدادات الطاقة العالمية والاقتصاد العالمي".

وأوضح العثيمين، أن الوزراء أعربوا عن تضامن دولهم مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة الإرهاب والحفاظ على أمنها واستقرارها، مشيدين بما تقوم به من دور محوري في مكافحة الإرهاب".

وطالب الأمين العام للمنظمة الوزراء بـ"وقفة جادة ضد هذا الاعتداء الآثم ومن يقف وراءه ويدعم مرتكبيه"، معتبرين أن المساس بأمن المملكة هو مساس بأمن وتماسك العالم الإسلامي.