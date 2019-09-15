 تركيا تعلن اكتمال وصول قطع البطارية الثانية من منظومة «إس-400» الروسية - بوابة الشروق
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تركيا تعلن اكتمال وصول قطع البطارية الثانية من منظومة «إس-400» الروسية

د ب أ
نشر فى : الأحد 15 سبتمبر 2019 - 12:54 م | آخر تحديث : الأحد 15 سبتمبر 2019 - 12:54 م

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الأحد اكتمال وصول قطع ومعدات البطارية الثانية من منظومة "إس-400" الروسية، إلى قاعدة "مرتد" الجوية بالعاصمة أنقرة.

ونقلت صحيفة "دايلي صباح" عن الوزارة أن تدريب العناصر التركية لا يزال مستمرا، وأنه من المتوقع أن تدخل المنظومة الجديدة إلى الخدمة في أبريل القادم.

وكان شحن البطارية الثانية قد بدأ في السابع والعشرين من أغسطس الماضي.

وكان البلدان أبرما الاتفاقية المتعلقة بشراء تركيا للمنظومة الروسية في أبريل من عام 2017.

واستمرت عملية نقل معدات البطارية الأولى في الفترة من 12 إلى 25 يوليو الماضي.

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