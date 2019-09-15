القبض على مدرس لمحاولته هتك عرض طفلة بالعاشر من رمضان

ألقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة أول العاشر من رمضان، بالشرقية، القبض على مدرس؛ لتحرشه بطفلة ومحاولة هتك عرضها، وذلك أثناء قيامه باعطائها درس بدائرة القسم.

كانت أسرة الطفلة "ي.ع.س" 6 سنوات، تقدمت ببلاغ لقسم شرطة اول العاشر من رمضان، يتهمون فيه "إبراهيم.ع.ع" (مدرس)، بالتحرش بالطفلة ومحاولة هتك عرضها، وذلك أثناء إعطائها "درس خصوصي" بدائرة القسم.

وتمكن ضباط مباحث القسم، برئاسة الرائد أحمد الخولي، ومعاونه النقيب محمد عقل، من ضبط المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10569 إداري أول العاشر من رمضان لسنة 2019، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.