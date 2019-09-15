الكويت: تشديد الإجراءات الأمنية حول المواقع الحيوية بعد اختراق طائرة مسيرة الأجواء

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالإنابة أنس خالد الصالح، أن القيادات الأمنية قد باشرت إجراء التحقيقات اللازمة بشأن ما تم رصده من تحليق طائرة مسيرة في مناطق على الجانب الساحلي من مدينة الكويت، وما تم اتخاذه من إجراءات والسبل الكفيلة للتصدي لها.

وأضاف الصالح -في تصريح صحفي، اليوم الأحد، عقب اجتماع رئيس الوزراء جابر المبارك الحمد الصباح والأجهزة الأمنية والجيش- أن القيادات الأمنية قدمت إيجازا عن الأوضاع الأمنية في المنطقة وآخرها العمليات التخريبية لمنشآت نفطية داخل أراضي المملكة العربية السعودية وقد بينت رئاسة الأركان أنها على تنسيق مباشر ومستمر مع الأشقاء في القوات المسلحة السعودية والدول الصديقة.

وأوضح الصالح، أن المبارك قد وجه القيادات العسكرية والأمنية إلى تشديد الإجراءات الأمنية حول المواقع الحيوية داخل دولة الكويت، واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على أمن الكويت والمواطنين والمقيمين على أرضها من كل خطر.

والتقى جابر المبارك -اليوم- عددا من الوزراء مع كل من رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر ووكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام، وعددا من قيادات الجيش والشرطة.

كان معملان تابعان لشركة أرامكو شرق السعودية قد تعرضا لهجمات بطائرات مسيرة، أعلن الحوثيون المسؤولية عنها.