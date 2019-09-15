تلجأ بعض النساء إلى الولادة القيصرية بدلًا من الطبيعية وذلك لرغبتهن في الابتعاد عن الألم الذي يصاحبه النوع الثاني، واختيار الحوامل هنا لهذه النوعية من الولادة خطأ شائعا لأنها لها نسبة أضرار على الجسم وهذا ما تجهله بعضهن، ولا يوافق عليها أغلب الأطباء إلى بناءً على الحالة الصيحة للحامل والجنين، حيث أنه في بعض الأحيان تكون الولادة الطبيعية غير مناسبة للأم أو ستضر بالمولود.

وفي دراسة أجريت عن نسبة الولادة القيصرية ما بين عام 2008 وحتى 2014، من قبل مجلس السكان الدولى تحت رعاية وإشراف وزارة الصحة والسكان وبدعم الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الصحة العالمية وسفارة النرويج، اتضح أن حجم الولادات أصبح 51.8% بعد أن كان 27.6، ومن أكثر الأسباب التي أدت إلى ذلك التضاعف هو تأكيد 50% من أطباء 13 مستشفى حكومي و3 مستشفيات خاصة شملتهم الدراسة، على تصميم أغلب النساء على الولادة القيصرية.

وعلى الرغم من أن القيصرية لا تجعل المرأة تشعر بالألم خلال الولادة مقارنة بالطبيعية، إلا أنها تعرضها إلى أوجاع ومخاطر بعد العملية نستعرضها في السطور التالية- حسبما ذكرها موقع "medscape".

1- الجلطات الدموية

تعد الجلطات الدموية من الأسباب الرئيسية التي تتسبب في وفاة عدد من النساء خلال الولادة، ويحدث ذلك من خلال تجلط الأوردة العميقة التي تؤدي إلى انسداد رئوي.

ووفقًا لوزارة الصحة في السويد، فإن دراسة أجريت حديثًا أكدت أنه بعد فحص 40 ألف ولادة قصيرية وطبيعية اتضح أن معدل الجلطات الدموية تزيد بنسبة 4% في القصيرية.

2- حدوث نزيف

خلال الولادة القيصرية تفقد النساء نسبة دماء أكبر من الطبيعية، وهذا يسبب ضعف للجسم، بجانب إمكانية تمزق الأوعية الموجودة في الرحم عن طريق الخطأ خلال فتح البطن، وهذا يؤدي إلى حدوث نزيف وتحتاج المرأة إلى نقل دم سريع.

3- التهابات الرحم

تعد العدوي واحدة من أضرار الولادة القيصرية شيوعًا، حيث أنها تظهر مع عدم الحصول على مضادات حيوية لوقت مناسب بعد الولادة تساعد في حماية بطانة الرحم من الالتهابات بعد الإنجاب.

4- مدة أطول للاستشفاء

حينما تحضع المرأة إلى الولادة القيصرية فأنها تمكث في المستشفى لفترة أطول مقارنة بالطبيعية التي يمكن أن تذهب للمنزل في اليوم ذاته أو ثاني يوم من الولادة، ولذلك لوجود جرح عميق في البطن يحتاج إلى رعاية طبية حتى لا تحدث مضاعفات أو يصاب جسم المرأة بالضعف، إضافة إلى أن معدل فترة الاستشفاء في القيصرية يكون أطول.

5- الألم

تشعر النساء اللاتي خضعن للولادة القيصرية بنسبة ألم أكبر من الطبيعي وذلك لوجود جرح في البطن وبذل مجهود في رعاية الرضيع، وإذا كان جسمها ضعيف؛ فأنها ستحتاج لمدة طويلة حتى تستعيد صحتها.