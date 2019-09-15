بروتوكول تعاون بين مهرجان القاهرة السينمائي ومبادرة iRead

إطلاق مسابقة iRead Awards لإكتشاف كتاب السيناريو والقصة القصيرة.. وإعلان اسماء الفائزين بالدورة 41 نوفمبر القادم

محمد حفظي: المبادرة تستهدف خلق جيلا جديدا من الكتاب يعيد السينما المصرية لعصرها الذهبي

تعلن إدارة مهرجان القاهرة السنيمائي الدولي عن توقيع بروتوكول تعاون مع مبادرة iRead للكتابة، ضمن فعاليات الدورة 41 التي تقام في الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر المقبل.

قام بتوقيع البروتوكول محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والكاتبة شيرين راشد صاحبة مبادرة iRead ، والمهندسة انجي الصبان الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة فيكتوري لينك وشريكة في مبادرة iReadبحضور الكاتب والروائي أحمد مراد

وكشفت انجي الصبان الرئيس التنفيذي لشركة فيكتوري لينك الشريكة في مبادرة iRead، أنه بناء على مذكرة التفاهم التي تم إطلاقها اليوم سيتم الإعلان عن مسابقة تحت اسمiRead Awards تنقسم لشقين؛ الأول، تنظيم مسابقة لكتابة سيناريو على أن يكون مقتبساً من إحدى الروايات، أما الثاني، سيكون مسابقة في كتابة القصة القصيرة، موضحة أنه سيتم الإعلان عن أسماء الفائزين في احتفالية كبرى خلال فعاليات الدورة المقبلة من مهرجان القاهرة السينمائي بدار الأوبرا المصرية.

السيناريست والمنتج السينمائي محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أعرب عن سعادته بهذا الاتفاق مع مبادرة iRead ، متوقعا نجاح مسابقة iRead Awards فى الكشف عن مواهب جديدة من شأنها خلق جيل جديد من الكتاب المصريين يستطيع إثراء المحتوى والموضوعات التي تقدم للسينما، وكذلك خلق حالة ابداعية تعيد السينما المصرية لعصرها الذهبي، مشددا على أن الكتابة الجيدة هي أولى خطوات صناعة السينما.

من جانبها قالت الكاتبة شيرين راشد صاحبة مبادرة iRead إن المبادرة تأت في وقت هام جدا، بل شديد الأهمية خاصة بعد أن أكدت المسوح والدراسات أن المصريين يمارسون القراءة لمدة 6 دقائق سنوياً، بينما يقرأ الأوروبيون لمدة 200 ساعة سنوياً، وأعربت شيرين عن حماسها الشديد لهذه المسابقة، قائلة:"نأمل أن تصبح جزء من فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في الأعوام القادمة"، معتبرة المبادرة جزء مهم من الجهد الموجه لإحياء عادة القراءة مرة أخرى، وخاصة لدى فئة الشباب في مصر والوطن العربي.

وعقب توقيع البروتوكل قال الكاتب أحمد مراد، إن اكتشاف مواهب جديدة يعتبر من أهم أهداف المسابقة حيث أن التنوع في الموضوعات وأساليب التناول، هما ما يحفزان الرغبة في القراءة لدى الشباب، وخاصة حين تكون تلك المواهب الشابة من نفس الفئة العمرية لهم والتي تكون قادرة على عرض اهتماماتهم ومشاكلهم بالشكل المناسب