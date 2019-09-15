 مئات المحتجين يغلقون المدخل الرئيسي لمعرض فرانكفورت الدولي للسيارات - بوابة الشروق
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مئات المحتجين يغلقون المدخل الرئيسي لمعرض فرانكفورت الدولي للسيارات

د ب أ
نشر فى : الأحد 15 سبتمبر 2019 - 1:11 م | آخر تحديث : الأحد 15 سبتمبر 2019 - 1:11 م

قام مئات المحتجين، اليوم الاحد، بغلق المدخل الرئيسي لمعرض فرانكفورت الدولي للسيارات.

وقام المحتجون - الذين كانوا يرتدون بدلات بيضاء - برفع لافتات تحمل شعارات مثل "انزعوا السلطة من شركات السيارات" و"الشارع محتل"، هادفين من وراء ذلك إلى تعطيل فعاليات المعرض الدولي من خلال "الحصار السلمي"، بحسب ما قاله منظمو الاحتجاج.

وكان المحتجون تجمعوا في فرانكفورت أمس السبت أيضا - وهو أول أيام فتح المعرض للعامة - للتظاهر من أجل المطالبة بمزيد من التنقل الصديق للمناخ.

وقال المنظمون إن هناك 25 ألف شخص شاركوا في مظاهرة أمام المعرض أمس السبت، بينما قالت الشرطة إن العدد كان 15 ألف شخص.

ويطالب المتظاهرون بإعطاء الأولوية لركوب الدراجات وحركة المشاة والحافلات والسكك الحديدية.

وكانت الشرطة أوصت سائقي السيارات بتجنب السير في وسط المدينة .

وفتح أكبر معرض للسيارات في العالم أمس أبوابه أمام الجمهور حتى 22 أيلول /سبتمبر الجاري.

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