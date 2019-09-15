شرطة النقل تضبط 8 هاربين مطلوب ضبطهم لتنفيذ 59 حكما

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تمكنت شرطة النقل والمواصلات من ضبط 8 هاربين مطلوب ضبطهم للتنفيذ عليهم فى 59 حكم قضائى متنوع خلال 24 ساعة.

واصلت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات جهودها الأمنية بإستهداف وضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية وبداخل القطارات؛ وأسفرت الجهود خلال الــ24ساعة الماضية عن ضبط : 8 هاربين محكوم عليهم مطلوب ضبطهم للتنفيذ عليهم فى 59 حكم قضائى متنوع، أثناء تواجدهم بمواقع مختلفة بنطاق التأمين أحدهم بحوزته كمية من المود المخدرة.

كما تمكنت قوات التأمين من ضبط 4 قضايا نشل وسرقة بعدد من المواقع المختلفة الواقعة نطاق التأمين. تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.