أعلن نبيل بفون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، إن نسبة الإقبال على التصويت في الانتخابات الرئاسية التي جرت اليوم الأحد بلغت 2ر45 % داخل البلاد.

واعتبر بفون - خلال مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم في المركز الإعلامي للهيئة - أن هذه النسبة "مقبولة"، مشيرا إلى أن نسبة الإقبال في الخارج بلغت حتى الآن 7ر19 %، إلا أن التصويت مازال جاريا في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية.

ويتجاوز العدد الإجمالي للمسجلين في السجلات الانتخابية 7 ملايين و88 ألف ناخب، 49 % منهم من النساء، و35 % من الشباب ما بين 18 و35 عاما، وفق إحصائيات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وتوجه الناخبون منذ صباح اليوم إلى مراكز الاقتراع للاختيار من بين 26 مرشحا، أبرزهم رئيس الحكومة يوسف الشاهد مرشح حزب (تحيا تونس)، والرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، وعبد الفتاح مورو رئيس مجلس النواب بالإنابة، ووزير الدفاع المستقيل عبد الكريم الزبيدي، ورئيس الحكومة الأسبق مهدي جمعة.

ويٌنتخب رئيس الجمهورية لمدة 5 أعوام، ولا يجوز توليه المنصب لأكثر من دورتين كاملتين متصلتين أو منفصلتين.