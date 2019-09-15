«كهرباء ومياه دبي» تبحث التعاون مع مجموعة «إنجي» الفرنسية

بحثت "هيئة كهرباء ومياه دبي" مع مجموعة "إنجي" الفرنسية للطاقة سبل تعزيز التعاون وتبادل أفضل التجارب والخبرات العالمية في مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة والاستدامة البيئية.

جاء هذا خلال استقبال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، جان بيير كلاماديو، رئيس مجلس إدارة مجموعة "إنجي" الفرنسية للطاقة، بحضور عدد من كبار مسؤولي المؤسستين.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام" أن الطاير تطرق للمشروعات والمبادرات والخطط التي أطلقتها الهيئة تحقيقا لرؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حيث تسهم الهيئة في تحقيق هذه الرؤية من خلال التأسيس لبنية تحتية قوية لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والماء، وتبلغ قدرتها الإنتاجية المركبة 11400 ميجاوات من الكهرباء و470 مليون جالون من المياه".

وأوضح الطاير أن الهيئة تعمل على تحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، حيث تقوم بتأمين إمداداتها من خلال تنويع مزيج الطاقة.

كما تطرق لجهود الهيئة في إنشاء بنية تحتية لخدمات الكهرباء والمياه في دبي وفق أعلى المعايير العالمية، "لتصبح دبي نموذجا يحتذى به على مستوى العالم في كفاءة واعتمادية الطاقة والاقتصاد الأخضر والاستدامة".

واستعرض كلاماديو ووفد مجموعة "إنجي" أحدث الحلول والتقنيات التي تقدمها المجموعة في مجال إنتاج الطاقة، مؤكدا اهتمامه في المشاركة بمشروعات هيئة كهرباء ومياه دبي.