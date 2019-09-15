 ضبط مخبأ للأسلحة شرقي العاصمة الجزائرية - بوابة الشروق
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ضبط مخبأ للأسلحة شرقي العاصمة الجزائرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
د ب أ
نشر فى : الأحد 15 سبتمبر 2019 - 5:35 م | آخر تحديث : الأحد 15 سبتمبر 2019 - 5:35 م

أفادت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر، بأن مفرزة للجيش ضبطت -اليوم الأحد- مخبأ للأسلحة والذخيرة إثر عملية بحث وتمشيط قرب منطقة شعبة أكروب بالجباحية بولاية البويرة شرقي العاصمة الجزائر.

وأوضحت الوزارة أن المخبأ يحتوي على بندقية رشاشة من نوع "إف إم"، وأربع بنادق صيد، وبندقية تكرارية، وقنبلة يدوية. بالإضافة إلى 233 طلقة من مختلف العيارات.

وفي سياق متصل، دمرت مفرزة أخرى للجيش ثلاث قنابل تقليدية الصنع، ومخبأ للإرهابيين يحتوى على مواد متفجرة وأغراض مختلفة، إثر عمليات بحث وتفتيش بولاية المدية جنوبي العاصمة الجزائر.

فيما اعتقلت مفرزة أخرى عنصر دعم للجماعات الإرهابية بولاية بومرداس شرقي العاصمة.


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