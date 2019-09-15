كشفت منظمة الصحة العالمية، عن وفاة 5 أشخاص في العالم كل دقيقة بسبب الأخطاء الطبية سواء في تلقى العلاج أو التشخيص، وذلك وفقًا لتقرير عرضته فضائية «العربية»، مساء اليوم الأحد.

وذكر التقرير أن الرقم الصادم لعدد الضحايا تجاوز أمثالهم من الذين يموتون؛ نتيجة الحروب والانتحار والأمراض الفتاكة، وذلك بحسب تقرير منظمة الصحة العالمية، التي أوضحت أنها ستقوم بتسليط الضوء لتخفيف الأخطاء التي قد تكون مميتة أو تترك آثار تؤثر على المرضى طوال حياتهم.

وأوضح التقرير أن أسباب الأخطاء الطبية متعددة ومنها التشخيص الخاطيء، أو الأدوية غير المناسبة، أو عمليات بتر الأطراف الخاطئة، وعمليات جراحة المخ، فضلًا عن الأسباب الإدارية ومنها التسلسل الهرمي الصارم في المؤسسات الطبية، وإخفاء الموظف الخطأ خوفا من العقاب.

وأشار التقرير إلى أن المنظمة أعلنت عن اعتزامها تسليط الضوء على خطر الأخطاء الطبية مستغلة ما يعرف باسم «يوم صحة المريض» الموافق 17 من شهر سبتمبر الجاري، بالإضافة إلى فتحها المجال لمن يريد إضاءة معالم أو أماكن سياحية باللون البرتقالي تضامنًا مع الحملة، وستضيء جينيف نافورتها بهذا اللون.