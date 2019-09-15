البحرية الروسية تراقب تحركات سفينة أمريكية في البحر الأسود

أعلنت هيئة الأركان العامة الروسية أنها بدأت بمراقبة تحركات السفينة "يوما" العسكرية الأمريكية بعد دخولها مياه البحر الأسود مساء أمس السبت، طبقا لما ذكره موقع "روسيا اليوم" اليوم الأحد.

وقال المركز الوطني الروسي لإدارة الدفاع في بيان له اليوم الأحد، إن "قوات ووسائط تابعة لأسطول البحر الأسود تقوم بتتبع مستمر للسفينة الأمريكية".

يذكر أن "يوما" سفينة نقل عسكرية سريعة من فئة "سبيرهيد"، التي تضم سفنا متعددة الأغراض غير قتالية، تتمثل مهامها في نقل القوات والشحنات والمعدات العسكرية، بما فيها دبابات "إم 1 ابرامز" بشكل سريع، كما تستخدم للإمداد وتنفيذ العمليات الإنسانية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت مطلع الشهر الحالي، أن قوات أسطول البحر الأسود تراقب تحركات سفن حلف شمال الأطلسي /ناتو/ التي دخلت مياه البحر الأسود للمشاركة في تدريبات بحرية هناك.