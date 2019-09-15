إعادة طالب عقب اختطافه وطلب 3 ملايين جنيه لإطلاق سراحه بالقاهرة

نجح قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم، بالتنسيق مع أمن القاهرة في إعادة طالب عقب إختطافه ومساومة أهليته على دفع 3 ملايين جنيه لإطلاق سراحه.

البداية بتلقي اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، إخطارا من مركز شرطة منشأة ناصر، بورود بلاغ من "مالك محل مأكولات" مقيم بدائرة قسم شرطة الأزبكية بغياب نجله "طالب" البالغ من العمر 12 عاما عقب خروجه من مسكنهما، حيث تلقى إتصالا هاتفيا وأخبره المتصل خلاله باختطاف نجله، وساومه لدفع مبلغ 3 ملايين جنيه نظير إطلاق سراحه.

ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات توصلت جهود فريق البحث إلى أن وراء إرتكاب الواقعة عامل بمطعم طرف المُبلغ البالغ من العمر 32 عاما، من محافظة قنا، وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالإشتراك مع شخصين - مقيمان بالمنوفية - وأضاف بأنه نظرا لمروره بضائقة مالية وعلمه بثراء المُبلغ لكونه عامل بالمطعم ملكه خطط لإختطاف نجله ومساومة أهليته على إطلاق سراحه مقابل المبلغ السابق.

وفي سبيل ذلك، قام باستدراج الطفل بدعوى التنزه واصطحابه بسيارة أجرة "تاكسي" وتوجها لمنطقة شبرا الخيمة بالقليوبية، واستعان بأحد المتهمين لاصطحابهما بالدراجة البخارية ملكه واحتجازه بمسكن أحدهم، وقام أحد المتهمين بالإتصال بالمُبلغ من الهاتف ومساومته على دفع المبلغ المشار إليه مقابل إطلاق سراحه المجني عليه.

وبتقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية، تم استهداف المتهمين الثانى والثالث وأمكن ضبطهما بمسكن الأخير وبصحبتهما المجني عليه، وبإرشادهم تم ضبط الدراجة البخارية المستخدمة في ارتكاب الواقعة وشريحة الهاتف المحمول المستخدمة في المساومة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.