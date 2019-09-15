الإمارات تؤكد التزامها ودعمها للمبادرات التي تقودها الأمم المتحدة

أعلنت الإمارات العربية أنها ستواصل جهودها لحث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على مواجهة التحديات الأكثر إلحاحاً المتعلقة بالاستقرار والأمن في المنطقة.

وأكدت في بيان صدر اليوم الأحد، عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي في (أبوظبي) التزامها ودعمها الدائم للمبادرات التي تقودها الأمم المتحدة ، ولجدول أعمال الأمم المتحدة" 2030 للتنمية المستدامة" ، لبناء عالم أكثر سلاما وتسامحا.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، التي بثت النبأ، أن الإمارات العربية المتحدة حددت الأهداف الرئيسية التي سيركز عليها وفد الدولة إلى اجتماعات الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في "نيويورك" برئاسة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي حيث سيلقي كلمة بلاده في الثامن والعشرين من سبتمبر الجاري.

وأشارت الوكالة إلى أن الوفد الإمارتي سيسلط الضوء - خلال هذا الحدث - على التسامح والحوار بين الأديان .

يذكر أن دولة الإمارات تحتفل خلال العام الجاري" 2019 بـ"عام التسامح"، حيث رحبت بزيارة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وزيارة بابا الفاتيكان البابا فرنسيس في شهر فبراير الماضي ، والتوقيع على إعلان "وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك " التي تؤكد قيم التسامح والسلام بين الأديان.