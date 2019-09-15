إضراب معلمي المدارس الحكومية بالأردن يدخل أسبوعه الثاني

دخل إضراب المعلمين في المدارس الحكومية بالمملكة الاردنية اليوم الأحد أسبوعه الثاني في ظل عدم التوصل لاتفاق ينهي الأزمة بين وزارة التربية والتعليم ونقابة المعلمين التي تطالب بعلاوة بمقدار 50 بالمئة على الراتب الاساسي للمعلمين لتحسين أوضاعهم المعيشية.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم أنه رغم تأكيد الطرفين على الالتزام بالحوار ، إلا أن سلسلة اللقاءات والوساطات النيابية التي جرت الاسبوع الماضي بين الجانبين لم تنجح في تقريب وجهات النظر وانهاء الأزمة.

وكان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وجه رسالة امس الى المعلمين دعا فيها إلى انهاء الإضراب وعودة الطلبة إلى مدارسهم ، مؤكدا أن الحكومة تدرس الملاحظات التي تتبناها النقابة حول المسار المهني وتحسين الوضع المعيشي للمعلم، ضمن إطار متكامل لتطوير أداء القطاع العام .

وحسب الوكالة، ردت النقابة بالتزامها بمطلب الـ 50 بالمئة وعدم التنازل عنه ، وأن الإضراب قائم اليوم.

وكانت وزارة التربية والتعليم رفضت الاستجابة لمطالب المعلمين ، مؤكدة أن كلفة علاوة ال 50 بالمئة التي تطالب بها النقابة تصل إلى 112 مليون دينار على خزينة الدولة.

ويدرس أكثر من مليون و400 الف طالب وطالبة في المدارس الحكومية، وشهدت بعض المناطق في المملكة مبادرات لإعطاء الدروس لطلبة التوجيهي خارج مدارس وزارة التربية والتعليم، فيما أكدت نقابة المعلمين أن نسب الالتزام بالاضراب في جميع المدارس وصلت إلى 100 بالمئة.

وخلت جميع المدارس الحكومية بالمملكة اليوم من الطلبة باستثناء المعلمين وأعضاء الهيئات الإدارية.