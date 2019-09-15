محافظة القاهرة تنفي هدم بعض المدافن بمنطقة عين الحياة دون نقل الرفات

نفت محافظة القاهرة ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي من قيامها بهدم عدد من المدافن بمنطقة عين الحياة، وترك الرفات بدون نقلها.

وأكدت المحافظة - في بيان مساء اليوم - أنه نظرا لأعمال التطوير القائمة بالمنطقة، فقد تم تحديد 52 مقبرة يجب إزالتهم، كمرحلة أولى لتنفيذ مشروع التطوير، وتم توفير أماكن بديلة لأصحاب هذه المقابر بمدينة 15مايو، وتم تسليمهم المقابر والتأكيد عليهم بنقل رفات أسرهم بمعرفتهم بواسطة سيارات إسعاف قبل البدء في أعمال الهدم .

وأشار البيان إلى أن ما تم عرضه من صور كانت خلال أعمال نقل الرفات بمعرفة أصحاب المقابر، وهذا ما أكدته جمعية (أبناء غورين)، مالكة المقبرة التي تم تصويرها.