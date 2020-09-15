نتنياهو: كرست حياتي لتأمين مكان إسرائيل بين الدول

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن السلام سيبقى في المنطقة بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».

وأضاف نتنياهو، خلال مراسم توقيع اتفاقيتي السلام بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين، مساء الثلاثاء، أنه كرس حياته لتأمين مكان إسرائيل بين الدول ولضمان استقرار الدولة اليهودية في العالم.

وأشار إلى أنه كرس حياته لجعل إسرائيل قوية في العالم، متابعًا: «التاريخ علمنا أن القوة تجلب الأمن والأصدقاء».

وترعى الولايات المتحدة، مساء اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاقيتي السلام بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين، في مراسم احتفالية بالبيت الأبيض، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بينما يمثل الجانب الإماراتي وزير الخارجية عبد الله بن زايد، ونظيره البحريني عبد اللطيف الزياني.