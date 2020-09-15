البرلمان الإماراتي: معاهدة السلام بين الامارات وإسرائيل خطوة تاريخية لإحياء عملية السلام

وصف المجلس الوطني الاتحادي بالإمارات (البرلمان) معاهدة السلام الإماراتية - الإسرائيلية بأنها "خطوة تاريخية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، بما يكفل تحقيق الأمن والاستقرار في أرجائه".

وأضاف في بيان اليوم الثلاثاء: "هذه المعاهدة تعكس ثوابت السياسة الإماراتية، وإرثها التاريخي العظيم في الانفتاح على كل دول العالم وفق ما يحقق مصالحها الاستراتيجية العليا، والتعايش مع مختلف الحضارات والثقافات والأديان تبعا لقيم ومبادئ التسامح دون التخلي عن ركائزها ونهجها الأصيل في التمسك بالحقوق الوطنية، والعربية، والإسلامية وفق مقررات الشرعية الدولية، وقواعد القانون الدولي".

واعتبر أن هذه المعاهدة "تمثل فرصة سانحة لجهود إقليمية ودولية وأممية يتم البناء عليها لتحقيق السلام العادل، والشامل، والدائم في منطقة الشرق الأوسط، وبما يضمن تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والاتفاقيات والتفاهمات الدولية لاسيما ما يتعلق منها بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

وعبر المجلس عن "تأييده الكامل والتفافه التام خلف القيادة السياسية للإمارات في كل ما تتبناه من مبادرات، وقرارات، وسياسات داخلية أو خارجية، وعميق ثقته في النهج الحكيم، لقيادات الإمارات في إدارة كافه مصالح الدولة وصيانة مقدراتها".

وأشاد المجلس "بالدور الريادي للقيادة السياسية في التصدي لكل المخططات الرامية إلى زعزعة الاستقرار والأمن في العالم العربي، والإقدام على خطوات جريئة وشجاعة، ومبادرات استراتيجية للحفاظ على الأمن العربي المشترك تحقيقا لثوابت الحقوق العربية والفلسطينية المشروعة، وبما يؤدى إلى عهد جديد يسوده السلام والتنمية لشعوب المنطقة".