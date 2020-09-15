وكالة الأنباء السورية: سقوط مروحية أمريكية في الحسكة

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أفادت وكالة الأنباء السورية، في خبر عاجل، صباح الثلاثاء، بسقوط مروحية أمريكية في الحسكة شمال شرقي سوريا.وأضافت الوكالة، بأن هناك مدرعات أمريكية تتجول في الموقع.