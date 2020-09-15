 وكالة الأنباء السورية: سقوط مروحية أمريكية في الحسكة - بوابة الشروق
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وكالة الأنباء السورية: سقوط مروحية أمريكية في الحسكة

نور رشوان
نشر في: الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 - 12:35 م | آخر تحديث: الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 - 12:35 م

أفادت وكالة الأنباء السورية، في خبر عاجل، صباح الثلاثاء، بسقوط مروحية أمريكية في الحسكة شمال شرقي سوريا.
وأضافت الوكالة، بأن هناك مدرعات أمريكية تتجول في الموقع.


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