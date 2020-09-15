وكالة الأنباء السورية: سقوط مروحية أمريكية في الحسكة

أفادت وكالة الأنباء السورية، في خبر عاجل، صباح الثلاثاء، بسقوط مروحية أمريكية في الحسكة شمال شرقي سوريا.

وأضافت الوكالة، بأن هناك مدرعات أمريكية تتجول في الموقع.