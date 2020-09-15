إيران تسجل 2705 إصابات و140 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية سيما سادات لاري، اليوم الثلاثاء، تسجيل 140 حالة وفاة جديدة بكورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات بكورونا في إيران 23 ألفا و 453 شخصا، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس في البلاد 349 ألفا و984 شخصا حتى الآن.

ونقلت وكالة أنباء إرنا الإيرانية عن سادات لاري قولها -في تصريحها الصحفي اليوم- إنه تم خلال الـ24 ساعة الماضية تسجيل 2705 حالات إصابة جديدة بكوفيد-19؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، 407 آلاف و353 شخصا.

وأشارت إلى أن 1299 شخصا من إجمالي المصابين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية يتلقون العلاج في المستشفيات.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة أن 3 ملايين و613 ألفا و891 شخصا خضعوا حتى الآن لاختبار الإصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.