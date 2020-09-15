تأهل نادي أستون فيلا، إلى الدور الثالث من كأس الرابطة الإنجليزية بعد الفوز على بيرتن ألبيون بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقُيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب بيريلي ستاديوم ضمن منافسات الدور الثاني من البطولة.

وشهدت المباراة مشاركة أحمد المحمدي كأساسيا، فيما خرج محمود حسن تريزيجيه من قائمة المباراة.

وسجل كولين دانييل الهدف الوحيد لبيرتن ألبيون في الدقيقة الثانية من بداية المباراة، ونجح أولي واتكينز في إحراز هدف التعادل لأستون في الدقيقة 39.

وسجل جاك جراليش الهدف الثاني لأستون في الدقيقة 88، وقبل نهاية المباراة أحرز كينان ديفيس الهدف الثالث للفيلانز في الدقيقة 90.

وينتظر أستون فيلا المتأهل من بريستول سيتي أمام نورثامبتون في الدور الثاني من البطولة التي ستُقام غدا الأربعاء.