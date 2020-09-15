جمعية الصحفيين بالإمارات: توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل قرار سيادي للدولة

أصدرت جمعية الصحفيين الإماراتية بياناً إعلامياً، بالتزامن مع توقيع الإمارات وإسرائيل على مراسم معاهدة السلام في الولايات المتحدة الأميركية بدعوة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

واعتبرت الجمعية أن "معاهدة السلام قرار سيادي للإمارات، وأن موقف الدولة من القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني لم ولن يتغير"، مع التأكيد على أن "دور الجالية الفلسطينية في الامارات محل تقدير واحترام".

وشددت على "رفض حملة التهديد والتشويه التي تعرضت لها دولة الإمارات خلال اجتماع أمناء الفصائل الفلسطينية الأخير".

وقال البيان إن تأسيس أو المباشرة بإقامة أية علاقات ثنائية يعتبر حقا سياديا للدول، ومن حق دولة الإمارات مباشرة علاقات دبلوماسية مع دولة إسرائيل، أو أية دولة أخرى وفقا لما ترتئيه مصالحها الوطنية، مضيفا إن معاهدة السلام ليست موجهة ضد إيران أو حتى إلى دولة أخرى، وما تم الإعلان عنه هو مباشرة علاقات ثنائية وليس تحالفاً جديداً.

وأكد محمد الحمادي رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن موقف الجمعية ينبثق من موقف دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم القضية الفلسطينية إلى ما لا نهاية حيث يعد ذلك من الثوابت السياسية الواضحة للدولة، لافتا إلى أن موقف دولة الإمارات من القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني ثابت سواء من خلال الوقوف في صف القرارات الدولية أو المساعدات الإنسانية.

وأضاف الحمادي أن معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل من شأنها تجديد الفرص في عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين وتحقيق رؤية دولة الإمارات المستقبلية لنشر الاستقرار بين شعوب المنطقة، خصوصا جيل الشباب الواعد الذي يسعى إلى تجاوز خلافات الماضي والتطلع للمستقبل بعد أن عاش الصراع والكراهية لعقود طويلة.

واستنكرت جمعية الصحفيين حملات التشويه عبر المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي وكذلك حملة التحريض غير المسؤولة الموجهة للجاليات الفلسطينية التي تعيش في دول الخليج العربية.