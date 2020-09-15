قال نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الدولة تترقب مثلها كالعالم أجمع احتمالات موجة ثانية من فيروس كورونا، مؤكدًا بدئها فعليًا في الجوار الإقليمي.

وأضاف «سعد» في مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين عبر فضائية «النهار»، مساء الإثنين، أن الحكومة تتحسب وتستعد لموجة ثانية من كورونا، متابعًا: «المؤكد أننا سنشهد في فصل الشتاء إنفلونزا موسمية في ظل وجود كورونا».

وأكد أن قرارات الحكومة يحكمها العامل الصحي والوبائي، بالإضافة إلى مصالح المواطنين، مشيرًا إلى أن الحكومة تستخدم قدرتها في المستشفيات بما يتناسب مع الوضع الوبائي، الذي أصبح مستقرًا حاليًا.

وأوضح أن قرارات اليوم لا يجب أن يفهمها البعض أنها جاءت للتراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية، مضيفًا أن الأماكن المكشوفة هي الأقل خطرًا بشهادة منظمة الصحة العالمية.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الاثنين، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.

وأعلن المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن اتخاذ اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، حزمة من القرارات الجديدة، يبدأ تنفيذها اعتبارًا من الأسبوع المقبل، وبالتحديد يوم 21 سبتمبر الجاري، ومنها عقد صلوات الجنازة في المساجد، التي لها ساحات فضاء مكشوفة، في غير أوقات الصلوات اليومية، واستئناف إقامة الأفراح بالأماكن المكشوفة، بالمنشآت السياحية والفندقية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية، بحد أقصى 300 فرد.