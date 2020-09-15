بوريل: تصرفات تركيا تضع مستقبل علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي على المحك

قال الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، إن تصرفات تركيا في منطقة شرق المتوسط تضع مستقبل علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي "على المحك".

وأوضح بوريل - في تصريحات أدلى بها خلال جلسة عامة أمام البرلمان الأوروبي أوردتها وكالة أنباء "آكي" الإيطالية - أن قيام تركيا بسحب سفينة التنقيب من المنطقة المتنازع عليها في منطقة شرق المتوسط تعد إشارة إيجابية باتجاه التهدئة، قائلا إنه يتعين على الأتراك العمل على خفض حدة التوتر في المنطقة قبل الشروع في الحوار.

وأضاف أن كل تصرف معاكس سوف يؤدي إلى نسف أي جهد يهدف إلى حل مشكلة جزيرة قبرص المقسمة، مضيفًا أن الاتحاد الأوروبي يرغب في المساهمة في إيجاد حل تحت راية الأمم المتحدة وعلى أساس قرارات مجلس الأمن.

يذكر أن الجلسة التي عقدت في البرلمان الأوروبي اليوم تهدف إلى التحضير للقمة الأوروبية المقبلة في 24 و25 من الشهر الجاري والتي سيكون موضوعها الرئيسي العلاقات بين بروكسل وأنقرة.