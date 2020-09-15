النقض تعقد جمعيتها العمومية لتوزيع العمل في 2020-2021

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انعقدت الجمعية العمومية لمحكمة النقض، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الله عمر شوضة رئيس المحكمة رئيس مجلس القضاء الأعلى، لتوزيع العمل في العام القضائي 2020/2021.

وذكر بيان لمحكمة النقض أن التوزيع راعى تلبية رغبات القضاة مع مراعاة صالح العمل واختيار القضاة بدورة الكسب.

ورحب المستشار عبد الله عمر شوضة، بالقضاة أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة مهنئا إياهم وجميع قضاة محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والنيابة العامة، والقضاة الجدد بمحكمة النقض، بالعام القائي الجديد، متمنيًا للجميع التوفيق، ومطالبًا بإرساء قواعد العدالة وسرعة الفصل في القضايا المعروضة تحقيقًا للعدالة الناجزة.

ودعا شوضة، الله، لشهداء الوطن وأن يحفظ مصر وقضاتها والشعب والقيادة السياسية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي من كل مكروه وسوء.