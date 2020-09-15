نص كلمة وزير الخارجية الإماراتي خلال مراسم توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل

قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن السلام يحتاج إلى شجاعة وصناعة المستقبل تحتاج إلى معرفة والنهوض بالأمم يحتاج إلى إخلاص ومثابرة.



وأضاف، نقلًا عن وكالة الأنباء الإماراتية «وام»: «لقد أتينا اليوم لنقول للعالم إن هذا نهجنا.. والسلام مبدأنا.. ومن كانت بداياته صحيحة ستكون إنجازاته مشرقة».



جاء ذلك في كلمة له خلال مراسم توقيع معاهدة السلام بين دولة الإمارات وإسرائيل في البيت الأبيض اليوم فيما يلي نصها:



فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،، دولة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو،، السادة الحضور،، السلام عليكم،، يسعدني أن أنقل لكم تحيات قيادة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة و أخص بالذكر سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.



أقف اليوم أمد يد سلام، وأستقبل يد سلام.



وفي ديننا نقول: "اللهم أنت السلام ومنك السلام"..



فالبحث عن السلم مبدأ أصيل، ولكن المبادئ تتحقق فعلا عندما تتحول إلى أفعال.



وها نحن اليوم نشهد فعلا سيغير وجه الشرق الأوسط، وسيبعث الأمل حول العالم.



لم تكن هذه المبادرة ممكنة لولا جهود فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفريقه الذي سعى بجد وإخلاص لنصل إلى هنا، وأخص منهم زميلي وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وجاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، وكل المخلصين لمبدأ السلام في الولايات المتحدة الأمريكية، الذين سعوا لتحقيق هذا الإنجاز الكبير، فشكرا لكم.



كما أتوجه بالشكر إلى رئيس وزراء دولة إسرائيل بنيامين نتنياهو، على وقف ضم الأراضي الفلسطينية مما يعزز إرادتنا المجتمعة لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.



السادة الحضور،،، إننا نشهد اليوم فكرا جديدا سيخلق مسارا أفضل لمنطقة الشرق الأوسط، فمعاهدة السلام هذه التي تعد إنجازا تاريخيا لكل من الولايات المتحدة الأمريكية ودولة إسرائيل ودولة الإمارات العربية المتحدة، لن يتوقف أثرها الإيجابي، بل إننا نؤمن بأن ثمارها ستنعكس على المنطقة بأسرها، فكل خيار غير السلام سيعني دمارا وفقرا ومعاناة إنسانية.



إن هذه الرؤية الجديدة التي بدأت تتشكل باجتماعنا اليوم لمستقبل منطقة مليئة بالطاقات الشابة، ليست شعارا نرفعه من أجل مكاسب سياسية، فالجميع يتطلع إلى خلق مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا وأمنا.



وفي زمن يسود فيه العلم، يتطلع شباب المنطقة ليكونوا جزءا من هذا الحراك الإنساني الكبير، وكم يسعدنا أن تكون دولة الإمارات جزءا من قوة الدفع هذه نحو الاستقرار ونمو الطاقات البشرية، في مقاربة حضارية جديدة تفتح أبواب الفرص على مصراعيها ليستفيد منها محبي السلام والازدهار والمستقبل.



فمجتمعاتنا اليوم تمتلك مقومات التنمية الإنسانية الحديثة، من بنية تحتية، واقتصاد متين، وإنجازات علمية تؤهلها للنهوض بمستقبل الشرق الأوسط.



السيد الرئيس،،، تؤمن دولة الإمارات بأن دور الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط إيجابي، والدليل هذه المعاهدة التي نوقعها اليوم في البيت الأبيض، والتي قدتم دفتها، حيث ستظل في التاريخ الإنساني منارة مضيئة لكل محبي السلام.



وبالنسبة لنا في دولة الإمارات، فإن هذه المعاهدة ستمكننا من الوقوف أكثر إلى جانب الشعب الفلسطيني، وتحقيق آماله في دولة مستقلة ضمن منطقة مستقرة مزدهرة.



تأتي هذه المعاهدة لتبني على ما سبقتها من معاهدات سلام وقعها العرب مع دولة إسرائيل.



حيث إن هدف هذه المعاهدات هو العمل نحو الاستقرار والتنمية المستدامة.



السادة الحضور،،، في هذه السنة الصعبة على العالم الذي يعاني تداعيات وباء كوفيد-19، عززت دولة الإمارات التزاماتها تجاه المبادئ الإنسانية التي أرساها المؤسس الشيخ زايد، الذي علمنا بأن وقوفنا إلى جانب الآخر، أيا كان انتماؤه الديني أو العرقي، هو واجب إنساني ومبدأ راسخ.



استطاعت دولة الإمارات في هذا الوقت الصعب أن تطلق مسبارا إلى المريخ.



إن "مسبار الأمل" في الحقيقة يمثل أملا بأن منطقتنا قادرة على النهوض والتقدم إذا تبنت الحكومات والشعوب العلوم.



وبعد أن أرسلت دولة الإمارات رائد الفضاء هزاع المنصوري في السنة الماضية إلى محطة الفضاء الدولية، وأطلقت محطة سلمية للطاقة النووية، جاءت هذه الاتفاقية لتفتح آفاقا أوسع لسلام شامل في المنطقة.



السادة الحضور،،، إن السلام يحتاج إلى شجاعة، وصناعة المستقبل تحتاج إلى معرفة، والنهوض بالأمم يحتاج إلى إخلاص ومثابرة.



ولقد أتينا اليوم لنقول للعالم إن هذا نهجنا، والسلام مبدأنا، ومن كانت بداياته صحيحة ستكون إنجازاته مشرقة، بتوفيق الله.