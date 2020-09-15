«القومي للسينما» يقيم أول ورشة للديكور السينمائي خارج البلاتوهات

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أقام المركز القومي للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقي تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، أولى فعاليات الجزء العملي من ورشة مدرسة الديكور السينمائي لأول مرة خارج البلاتوهات.

الورشة يقيمها مهندس الديكور شادي العناني، تحت إشراف أسامة أبوزيد، مدير عام الإدارات الإنتاجية بالمركز بالتنسيق مع نادي الياسمين 3، التابع لإدارة النوادي للقوات المسلحة لـ20 متدربا فئات عمرية مختلفة.

تقام الورشة بإشراف إداري أمل عبدالمجيد، على مدار 5 أيام يتم فيها بناء ديكور سينمائي كامل خارج البلاتوهات لأول مرة.