الصين تنفي تقارير عن وضع كابلات في المنطقة الحدودية مع الهند

نفت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، صحة تقارير أفادت بأن الجيش الصيني يقوم بوضع كابلات ألياف ضوئية في منطقة توتر حدودية مع الهند.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين -في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة- "إن الصين تأمل أن تتمكن الهند من بذل جهود ملموسة للمساعدة في تخفيف حدة التوتر الحدودي، ولقاء الصين في منتصف الطريق".

وأضاف أن عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني التقى نظيره الهندي في موسكو يوم الخميس الماضي، حيث توصلا إلى توافق مهم من خمس نقاط لوقف تصعيد التوترات الحالية على الحدود، والدفع باتجاه المفاوضات من خلال القنوات العسكرية والدبلوماسية لإعادة السلام والاستقرار للمنطقة.

وتابع: "نأمل أن تنفذ الهند تماما التوافق الذي توصل إليه الوزيران، وتلتقي الهند بالصين في منتصف الطريق من أجل بذل جهود ملموسة لتخفيف حدة التوترات".