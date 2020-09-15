 محققون أمميون يتهمون القوات السورية بجرائم جديدة ضد الإنسانية - بوابة الشروق
الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 7:01 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

محققون أمميون يتهمون القوات السورية بجرائم جديدة ضد الإنسانية

العنف في سوريا - ارشيفية
العنف في سوريا - ارشيفية
جنيف - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 - 6:16 م | آخر تحديث: الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 - 6:16 م
قال محققون تابعون للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن القوات الحكومية السورية ارتكبت جرائم جديدة ضد الإنسانية العام الجاري، حيث نفذت سياسة رسمية للدولة تنطوي على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وذكرت لجنة التحقيق المعنية بسورية في أحدث تقاريرها لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف إن الانتهاكات تشمل الاختفاء والقتل والتعذيب والاغتصاب والسجن.

ومع ذلك، أوضحت اللجنة أن جميع الأطراف في الحرب الأهلية السورية مسؤولة عن انتهاكات الحقوق.

وقال رئيس اللجنة باولو بينيرو في إفادة صحفية عبر الإنترنت: "الأشكال الأحدث من الانتهاكات، بما في ذلك القتل المستهدف والنهب والاستيلاء على الممتلكات، تتزايد في أعدادها وتحمل مسحة من سمات الطائفية".

وسلط التقرير الضوء على أدلة على جرائم حرب محتملة ارتكبها الجيش السوري الحر.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك