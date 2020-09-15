فلسطين: اتفاق الإمارات والبحرين مع إسرائيل لن يحقق السلام في المنطقة

قالت الرئاسة الفلسطينية إن كل ما جرى في البيت الأبيض اليوم الثلاثاء من توقيع اتفاقيات بين دولة الإمارات ومملكة البحرين وإسرائيل "لن يحقق السلام في المنطقة".

وأكدت الرئاسة في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية(وفا) أن "السلام لن يتحقق طالما لم تقر الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة والمتواصلة على حدود الرابع من حزيران/يونيو عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين طبقا للقرار 194".

وأكدت الرئاسة أنها لم ولن تفوض أحداً بالحديث باسم الشعب الفلسطيني ونيابة عن منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

وقالت إن "المشكلة الأساسية هي ليست بين الدول التي وقعت الاتفاقيات وسلطة الإحتلال الإسرائيلي، ولكن مع الشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت الاحتلال".

وحذر البيان من جديد بأنه "لن يتحقق سلام أو أمن أو استقرار لأحد في المنطقة، دون إنهاء الاحتلال ونيل الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة كما تنص عليها قرارات الشرعية الدولية".

كما أكدت أن "محاولات تجاوز الشعب الفلسطيني وقيادته المتمثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية سيكون له تداعيات خطيرة تتحمل الإدارة الأمريكية وسلطة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عنها".