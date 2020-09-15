أحمد حلمي: ربنا مخلقش حد موهوب إلا عشان يميزه بموهبته

روى الفنان أحمد حلمي، تفاصيل التحاقه بأكاديمية الفنون بعد الانتهاء من مرحلة الثانوية، معقبًا: «ربنا مخلقش حد موهوب إلا عشان يميزه بموهبته، وطالما الشخص مؤمن بحاجة وبيحبها من قلبه وعاوزها هتجيله».

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «صاحبة السعادة»، الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس عبر فضائية «DMC»، مساء أمس الاثنين، أنه نجح في الثانوية العامة بعد الرسوب لمدة ثلاثة أعوام، مشيرًا إلى أنه حصل على مجموع 48%.

وأشار إلى أنه كان يرسم على جدران غرفته ويستمع إلى الموسيقى منذ أن كان في الصف الثاني الثانوي، موضحًا أنه تقدم لامتحان قدرات الفنون والعمارة، لأنه يحب الرسم.

وتابع: «سألت نفسي هل هبقى مدرس هل طموحي يبقى مدرس؟ كنت شايف حاجة مش عارف إيه هي»، مضيفًا أنه قرر بعد ذلك الالتحاق بكلية التربية الموسيقية، بسبب حبه للموسيقى.

وأوضح أنه غنى «طلع البدر علينا» في امتحان الأصوات، ثم فوجئ بنجاحه ووجود اسمه ضمن كشوف الناجحين، لافتًا إلى أنه قرأ بعد ذلك إعلان أكاديمية في جريدة، وقرر التقدم لها.

وذكر أن أحد الأشخاص نصحه بمشاهدة مسرحية قبل التقدم لقسم الديكور، راويًا: «كانت المسرحية وجهة نظر للفنان محمد صبحي، امتحنت وطلعت التاني على الدفعة والثامن على العدد الكامل ودخلت المعهد».

ووصف التحاقه بالمعهد بأنه «بداية الشهيق الفني بالنسبة له»، معقبًا: «أجمل أيام هما أربع سنين المعهد من الدكاترة والمباني والجدران والمواد، ودفعتي كان فيها رامز جلال ومحمد سعد ومجدي كامل تمثيل، وهاني رمزي، مواجد الكدواني».