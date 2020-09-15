استقرت أسعار الأسمنت وأسعار الحديد في الأسواق المحلية، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وكانت الأسعار المتداولة بالسوق.
وفقًا لآخر التحديثات على النحو التالي:
حديد عز 9650 جنيهًا للطن
بشاي 9550 جنيها
حديد العتال 9550 جنيهًا
المراكبي 9400 جنيه
حديد المصريين 9400 جنيه
حديد العشري 9400 جنيه
حديد الجيوشي 9400 جنيه
حديد مصر ستيل 9400 جنيه
كما استقرت أسعار الأسمنت اليوم على النحو التالي:
أسمنت النصر 690 جنيهًا
أسمنت أسيوط "الفهد" 680 جنيهًا
لافارج للأسمنت "المخصوص" 705 جنيهات
أسمنت أسوان 700 جنيه
أسمنت سيناء 690 جنيهًا
أسمنت السويس 700 جنيه
أسمنت حلوان سجل 705 جنيهات للطن
أسمنت بني سويف 738 جنيهًا