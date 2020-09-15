وزيرة ألمانية تتوقع توفر لقاح لكورونا على نطاق واسع بحلول منتصف 2021

قالت وزيرة البحث العلمي الألمانية أنيا كارليتسيك إنه من المتوقع أن يتوفر لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد على نطاق واسع بحلول منتصف العام المقبل، مؤكدة أهمية التأكد من سلامة اللقاح.

وقالت الوزيرة في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الصحة ينس شبان ورئيس معهد "باول إرليش" الألماني للقاحات والأدوية الطبية الحيوية، كلاوس سيخوتيك: "لن نحيد عن هذا الخط في ألمانيا أو في أوروبا".

وبدوره، قال شبان إن جميع تجارب اللقاح ستجرى حتى المرحلة الثالثة، ما يعني أنه سيتم تجربة العلاج على عدة آلاف من المتطوعين قبل إعطائه الضوء الأخضر.

كما أصر الوزيران على أن التطعيم سيكون طوعيا بالكامل.

وقال شبان إنه واثق من أن عددا كافيا من الناس سيرغبون في الحصول على التطعيم لتلبية حصة السكان المطلوبة لمناعة القطيع، والتي تتراوح بين 55 و 66%.

وأطلقت ألمانيا صندوقا قيمته 750 مليون يورو (892 مليون دولار) لدعم مطوري اللقاحات في تطوير علاجات آمنة بسرعة وفعالية.

ومن المقرر أن تحصل شركة "بيونتيك" الألمانية، والتي تتعاون مع "فايزر" الأمريكية لصناعة الأدوية لتطوير لقاح مضاد لكورونا، على 375 مليون يورو من الحكومة الألمانية، كما ستحصل شركة "كيورفاك" الألمانية على 252 مليون يورو.

وقالت كارليتسيك إن شركة ثالثة، وهي "آي دي تي بيولوجيكا"، ستحصل أيضا على دعم مال. ولم تذكر الوزيرة أي مبالغ محددة لأن المحادثات مع الشركة لا تزال مستمرة.

وفقا لمنظمة الصحة العالمية، يشارك حاليا حوالي 170 مشروعا في السباق العالمي لإيجاد لقاح مضاد لفيروس كورونا، منها 26 منها مشروعا في مرحلة التجريب.

وأصبحت روسيا الشهر الماضي أول دولة توفر لقاحا على نطاق واسع، لكن الإعلان قوبل بإدانة دولية لأنه جاء قبل اكتمال اختبارات المرحلة الثالثة.