تأجيل مفاوضات السلام بين أفغانستان وطالبان بسبب خلاف حول جدول الأعمال

كشفت مصادر مطلعة، أن السبب وراء تأجيل الجولة الأولى من المفاوضات بين كابول وطالبان أمس الاثنين، هو خلافات اشتعلت بين الجانبين حول جدول أعمال المحادثات وشروطها، ولأن القضايا الرئيسة لم يتم البت فيها بعد.

وذكرت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية اليوم الثلاثاء -نقلا عن أعضاء من مجموعة اتصال الفريقين- أنه يتعين على كل من "مجموعة اتصال" حكومة أفغانستان وطالبان اتخاذ قرار بشأن جدول الأعمال ومدونة قواعد السلوك والموعد المحدد للجولة الأولى من المحادثات بين الأفغان.

فيما أشارت مصادر مطلعة إلى أن المجموعتين كانتا من المفترض أن تعقدا اجتماعين حتى الآن: أحدهما مساء الأحد والآخر صباح الاثنين.

وقالت المفوضية الأفغانية حبيبة سرابي إن اجتماعا واحدا فقط عقد، مضيفة أنه "لا ينبغي أن نتوقع قرارات بشأن كل شيء في وقت قصير"، وستتطرق المناقشات لاحقا إلى جدول الأعمال.

وفي هذا الصدد، قال ماتين بيك المفاوض من أفغانستان: "أولاً، يجب أن نقرر مبادئ المفاوضات. قد تستغرق الموضوعات الأخرى وقتًا، لكننا أحرزنا تقدمًا جيدًا بشكل مشترك".

وجاء التأجيل بعد يوم من تصريح مصادر بأن كلا الجانبين من المفاوضات شكلا "مجموعة الاتصال" في اجتماع عقد خلف أبواب مغلقة يوم السبت بعد افتتاح المحادثات الأفغانية الداخلية.

وعقدت الجلسة الافتتاحية للمحادثات الأفغانية أمس الأول حيث اجتمع الوفد الأفغاني ووفد طالبان، بما في ذلك الحلفاء الدوليين، لبدء مفاوضات السلام التي طال انتظارها والتي ستنهي ما يقرب من عقدين من الحرب في أفغانستان.