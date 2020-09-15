 انتهاء مراسم توقيع الاتفاقية الإبراهيمية بين أمريكا وإسرائيل والإمارات والبحرين - بوابة الشروق
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انتهاء مراسم توقيع الاتفاقية الإبراهيمية بين أمريكا وإسرائيل والإمارات والبحرين

وزارة الخارجية البحرينية
وزارة الخارجية البحرينية
هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 - 7:56 م | آخر تحديث: الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 - 7:56 م
وقع وزير الخارجية البحريني، عبداللطيف الزياني، ووزير الخارجية الإماراتي، عبدالله بن زايد، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على الاتفاقية الإبراهيمية باللغات؛ العربية، والإنجليزية، والعبرية.

وترعى الولايات المتحدة، مساء اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاقيتي السلام بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين، في مراسم احتفالية بالبيت الأبيض، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بينما يمثل الجانب الإماراتي وزير الخارجية عبد الله بن زايد، ونظيره البحريني عبد اللطيف الزياني.

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