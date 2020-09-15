أمريكا: منظمة التجارة العالمية غير كافية وحكمها لن يغير اتفاق التجارة مع الصين

قال الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتزر اليوم الثلاثاء إن حكم منظمة التجارة العالمية ضد الرسوم الأمريكية على المنتجات الصينية يظهر أن المنظمة العالمية "غير كافية تماما" بالنسبة لمنع الممارسات التجارية غير النزيهة.



وأضاف "يجب السماح للولايات المتحدة بالدفاع عن نفسها ضد الممارسات التجارية غير العادلة".



وقال المسؤول الأمريكي "من المهم ملاحظة أن هذا التقرير (الصادر عن منظمة التجارة العالمية) ليس له تأثير على اتفاق المرحلة الأولى التاريخي التجاري بين الولايات المتحدة والصين".



كانت منظمة التجارة العالمية قد أضعفت التبرير الرئيسي لحرب الرئيس دونالد ترامب التجارية ضد الصين، قائلة إن الرسوم الأمريكية على السلع الصينية تنتهك القواعد الدولية.



وقالت لجنة من ثلاثة خبراء تجاريين في منظمة التجارة العالمية اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة انتهكت القواعد الدولية عندما فرضت تعريفات جمركية على البضائع الصينية في عام 2018. وفرضت واشنطن رسومًا على صادرات صينية تتجاوز قيمتها 550 مليار دولار.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن اللجنة قولها في تقريرها "إن الولايات المتحدة لم تف بعبء إثبات أن الإجراءات مبررة بشكل مؤقت".



وفي حين أن القرار يدعم مزاعم بكين، يمكن لواشنطن أن تستخدم حق النقض ضد القرار بشكل فعال من خلال تقديم استئناف في أي وقت خلال الـ60 يوما القادمة. ذلك لأن إدارة ترامب قد شلت بالفعل هيئة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالمية، وهو تكتيك جعل الحكم التجاري الأول في العالم بلا فعالية.



ويتركز الخلاف حول استخدام إدارة ترامب لقانون تجارة أمريكي يعود إلى فترة السبعينيات لشن حربها التجارية من جانب واحد ضد الصين في عام 2018.



وزعمت الصين أن الرسوم الجمركية انتهكت بند معاملة الدول الأكثر تفضيلا في منظمة التجارة العالمية لأن الإجراءات لم توفر نفس المعاملة لجميع أعضاء منظمة التجارة العالمية. كما زعمت الصين أن الرسوم تخرق قاعدة رئيسية لتسوية النزاعات تتطلب من الدول أن تسعى أولا إلى اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية قبل فرض إجراءات انتقامية ضد دولة أخرى.