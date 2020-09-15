ضبط مركز تعليمى وهمي يبيع شهادات ماجستير دولية بالقاهرة

نجحت أجهزة الأمن في ضبط مركز تعليمى وهمى بالقاهرة لترويج شهادات ماجستير دولية، إستمراراً للجهود التى تبذلها الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمواجهة جرائم إنشاء كيانات تعليمية وهمية وإستخدامها فى إصدار شهادات دراسية تخصصية بدرجات علمية وهمية.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة قيام أحد الأشخاص (حاصل على بكالوريوس هندسة - مقيم بمحافظة القاهرة)، بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" كائن بمدينة نصر بالقاهرة، ويتخذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى الإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات جامعية والشهادات العليا، وقام بالإعلان على مواقع الإنترنت وصفحات التواصل الإجتماعى المختلفة عــــن مـــــزايا الـــدراســة بالمركز الثقافى زاعماً كونه وكيلاً لجامعات وكليات تعليمية دولية، وأن المركز يمنح الدارسين شهادات ماجستير دولية تخصصية فى مجالات (إدارة الأعمال MBA معتمدة لدى الجامعات المصريـة والأجنبية) تمكنهـــم مـن الإلتحاق للعـمل بالشركات والمؤسســــات الكبـرى بالداخـــــل والخـــارج، وتمكـن مـن خــلال ذلك مـن إستقطــــاب العـديــد مــن الأشخـــاص راغبـى الحصــــــول على تلك الشهادات وتحصل منهم على مبالغ مالية تراوحت ما بين 35 : 60 ألف جنيه عن كل شهادة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور بمقر المركز المشار إليه وعُثر على عدد (266 شهادة ماجستير فى إدارة الأعمال من بينها عدد 29 شهادة خالية البيانات منسوب صدورها إلى جهات أجنبية- كلاشيه بلاستيكى بإسم المركز- كمية من بيانات درجات وهمية للضحايا خلال الفترات الدراسية بالمركز ممهورة ببصمات أختام المركز- مجموعة من المستندات الخاصة براغبى الدراسة بالمركز- 129 إيصال إستلام نقدية من عملائه بإجمالى "تسعمائة وثمانون ألف جنيه")