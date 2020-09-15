الولايات المتحدة الأمريكية تخفف تحذيراتها من مخاطر السفر إلى الصين

خففت الولايات المتحدة الأمريكية تحذيراتها بشأن مخاطر السفر إلى الصين، معلنة أن بكين حققت تقدما على صعيد مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على الرغم من الانتقادات المتكررة التي توجهها واشنطن لبكين وتحميلها إياها مسؤولية تفشي الوباء عالميا.

وباتت وزارة الخارجية الأمريكية -حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الثلاثاء- تحض الأمريكيين على إعادة النظر في السفر إلى الصين، بعدما كانت سابقا تنصحهم بعدم السفر إلى هذا البلد.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن جمهورية الصين الشعبية "سمحت بأن تستأنف غالبية الشركات عملها (بما فيها دور الحضانة والمدارس)".

يأتي تخفيف الولايات المتحدة تحذيرها لرعاياها من مخاطر السفر إلى الصين عقب أسبوع على إعلان بكين الانتصار على الفيروس، وتقليد الرئيس الصيني، شي جينبينغ، الطواقم الطبية أوسمة تقديرية.