أنور قرقاش: الاتفاق مع إسرائيل يزيل جميع العقبات أمام شراء مقاتلات إف-35

صرح وزير الدولة الإماراتية للشؤون الخارجية أنور قرقاش اليوم الثلاثاء بأنه يتعين أن يزيل اتفاق بلاده لتطبيع العلاقات مع إسرائيل أية تحفظات على رغبة الإمارات في شراء مقاتلات إف-35 الأمريكية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الوزير القول للصحفيين :"إذا ما كانت هناك ذرة شك بشأن سبب سعي الإمارات للحصول على إف-35، فإنني اعتقد أن اتفاق أبراهام يجب أن يزيل هذا الشك".

وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق اليوم بأنه ليست لديه شخصيا مشكلة إزاء بيع مقاتلات إف-35 المتقدمة للإمارات، إلا أنه أقر باحتمال وجود مخاوف لدى آخرين.

وتسببت أنباء عن موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على بيع هذه الطائرات للإمارات في جدل داخل إسرائيل خلال الفترة الماضية، باعتبار أن ذلك قد يؤثر سلبا على التفوق العسكري الإسرائيلي في المنطقة.