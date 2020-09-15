تحدث أيمن المزين بعد رحيله عن تدريب طنطا لـ"الشروق"، عن أسباب مغادرته وأيضا عن أسباب تراجع مستوى الفريق بعد استئناف المسابقات التي توقفت بسبب جائحة كورونا.

وتمسك المزين بالرحيل بعدما تلقى فريقه خسارة قاسية في الدوري أمس الإثنين، أمام أسوان (4 – 0).

وتولى المزين تدريب طنطا بعد رحيل أحمد سامي قبل نحو أسبوعين، ولعب مباراتين أمام مصر المقاصة وأسوان وخسر المباراتين، ويتواجد طنطا في المركز الأخير وبرصيده 17 نقطة من 27 مباراة.

وتحدث المزين لـ"الشروق"، موضحا أسباب الرحيل:«عندما عدت لتولي تدريب طنطا أعتقدت أنني سأجد الأمور أفضل من ذلك، لكن اللاعبين في حالة إحباط، الفريق يتفكك بعدما يتلقى هدفا وتجده ينهار في ثانية، رجعت وجدت شكلا مختلفا».

وأضاف:«حدث عدة مكالمات من الإدارة من أجل استمراري، ولكني تمسكت بالرحيل».

وعن أسباب تراجع مستوى فريق طنطا قال:«فترة التوقف بسبب الكورونا أثرت على مستوى اللاعبين، وأيضا التصريحات التي قيلت في حق اللاعبين، مع تغيير الأجهزة الفنية الذي هز ثقة اللاعبين في أنفسهم، كلها أمور تسببت في تراجع مستوى الفريق».

وأتم:«الفريق كان مختلفا بشكل كبير في الدور الأول، فنحن لم نخسر مباراتين متتاليتين إطلاقا، سوى مباراتي الأهلي والزمالك».

يذكر أن طنطا كان يتولى تدريبه المزين في الدور الأول ورحل عنه في شهر أغسطس الماضي، بسبب عدم تقاضي اللاعبين مستحقاتهم.