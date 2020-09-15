وزير الداخلية الألماني: إيواء 400 عائلة من اليونان سيستغرق بعض الوقت

أعلن وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر عن اتباع إجراء منظم لإيواء أكثر من 400 عائلة معيلة من الجزر اليونانية.



وعلى هامش جلسة لكتلة تحالف المستشارة انجيلا ميركل المسيحي، قال زيهوفر إن هذه الخطوة ستستغرق بعض الوقت " فيجب أن تتم بشكل منظم، وهذا يستغرق وقتا".



وأوضح السياسي المنتمي إلى الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري أن الأمر سيستغرق بضعة أسابيع لحين توضيح المشكلة الخاصة بكوفيد-19 على أرض الواقع في اليونان، ونوه إلى ضرورة إجراء مراجعات أمنية للتحقق بصورة منتظمة من هويات الأشخاص.



وعن المنتقدين، الذين اتهموا ألمانيا مجددا بسلوك مسلك فردي في سياسة الهجرة، قال زيهوفر إنه عندما يتم التأكد من عدم حدوث أي تحرك لدى أي دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي رغم الجهود العديدة للحكومة الألمانية " عندئذ لا يمكن إلا أن تقرر: إما ألا تفعل شيئا أو أن تتوصل إلى حل مسؤول يضمن ألا يتكرر ما حدث في 205".



ورأى زيهوفر أنه لما كان الـ1553 شخصا، المنتظر أن يتم إحضارهم إلى ألمانيا، من طالبي اللجوء المعترف بحقهم في اللجوء، فإن من الممكن البدء فورا في عملية اندماجهم، مشيرا إلى أن الناس لن يتم إيواؤهم مبدئيا في نزل للاجئين لكنهم سيقيمون في مساكن.



وطالب زيهوفر بتوفير دورات للاندماج وعمل إن أمكن، وقال إنه سيركز في توزيع اللاجئين على الولايات والبلديات " التي أعلنت في الأيام الماضية دون انقطاع أنها الأكثر إنسانية في ألمانيا".