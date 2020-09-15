 هبوط اضطراري لطائرة في ألمانيا بسبب مولود جديد - بوابة الشروق
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هبوط اضطراري لطائرة في ألمانيا بسبب مولود جديد

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 - 5:42 م | آخر تحديث: الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 - 5:42 م

اضطرت طائرة ركاب إلى الهبوط العارض في مدينة ميونخ جنوبي ألمانيا، بعدما وضعت راكبة مولودها على متن الطائرة.

وقالت الشرطة الألمانية أن الراكبة التي تبلغ 18 عاما، وضعت مولودها أثناء رحلة الطائرة من القاهرة إلى لندن، ما جعل قائد الطائرة يقرر تغيير وجهة الهبوط إلى مدينة ميونخ.

كانت الراكبة بصحبة والدتها ومتجهة إلى شريك حياتها في لندن لتضع مولودها هناك.

وكان أفراد الشرطة في ميونخ أول المهنئين نظرًا لأنه قد جرت العادة أن يتم استدعاء الشرطة لتقف بشكل دائم عند باب الطائرات في حال حدوث هبوط عارض.

وأوضحت الشرطة أن الأم ووليدها تجاوزا تجربة الولادة في الجو بشكل جيد وتم نقلهما إلى مستشفى قريب من مطار ميونخ.

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