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لبنان يسجل 592 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 - 11:10 م | آخر تحديث: الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 - 11:10 م

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 592 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 25449 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

وأشارت الوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء، إلى تسجيل 6 حالات وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 252 حالة.

وذكرت الوزارة أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 11013 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.

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